تراند اليوم : بعد الفيديو الإباحي جوهرة ترقص وتقلد سما المصري؟ – فيديو

نشرت الراقصة المصرية جوهرة فيديو صغيرًا لها، ظهرت ترقص بشكل مغري على نغمات أغنية (سالمونيلا) الجديدة للفنان تميم يونس.

جوهرة صارت تظهر بشكل أكبر بعد فضيحة فيلمها الإباحي الذي سُرب مع زوجها خالد، وأصبحت مشهورة ومتداولة أكثر وكأن الفيلم أفادها وحقق لها ما تحلم به من شهرةٍ ولو أتت بطريقة سلبية.

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الراقصة المصرية صارت تعتمد تقليد سما المصري، وترقص مثلها بشكل يثير الغرائز عند المتابعين، وترتدي الملابس القصيرة الفاضحة، لكنها لم تتدنَ بعد لمستواها وحتّى اللحظة لم تشتم أحدًا من الذين ينقدوها، أو الصحافيين كما فعلت سما مع الزميل الجزائري سليمان برناوي.

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