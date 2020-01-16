وفاة ماجدة الصباحي الفنانة المصرية الشهيرة عن عمر ناهز 89 عاما

أعلنت غادة نافع اليوم الخميس عن وفاة والدتها ماجدة الصباحي الفنانة المصرية الشهيرة عن عمر ناهز ة89 عاما حيث تعد الصباحي من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، واشتهرت بتقديم أفلام عديدة متنوعة، صُنف عدد منها في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

وتعد أفلام "جميلة بوحيرد"، و"العمر لحظة"، و"أين عمري"، و"الحقيقة العارية" من أبرز أعمال الفنانة التي ولدت في 6 مايو/ أيار 1931.

دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، ومن أشهر أفلامها التي أنتجتها «جميلة» و«هجرة الرسول» ومثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية.

واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة، وحصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد.

تزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع الذي أنجبت منه ابنتها غادة وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية.

كان لها دور بارز في جمعية السينمائيات تعتبر من أبرز الممثلات في السينما العربية.

اتسم أداؤها بالتقمص للشخصية ولا يمكن نسيان دورها في «أين عمرى» و«المراهقات» و«جميلة» و«بنات اليوم» فاستطاعت أن تمثل بنت عصرها.

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من هي ماجدة الصباحي

فنانة مصرية، تُعد أحد أشهر نجمات السينما المصرية في الستينيات والسبعينيات، مثلت مصر في العديد من المهرجانات المحلية والعالمية، وتم اختيارها كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة.

ولدت “عفاف على كامل الصباحي” يوم 4 مايو 1931م في مدينة طنطا بمحافظة الغربية لأب يعمل موظفاً في وزارة الموصلات، حصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، كانت متزوجة من الفنان “إيهاب نافع” وأنجبت منه ابنتها الوحيدة الفنانة “غادة نافع”، إلا أنه انتهى زواجهما بالانفصال ولم تتزوج بعده.

جاءت البداية الفنية لمشوار الفنانة “ماجدة” عندما اكتشفها المخرج “سيف الدين شوكت” وهي لا تزال في الخامسة عشر من عمرها، وذلك أثناء زيارة مدرسية لاستديو شبرا فقدمها لأول مرة عام 1949م مع الفنان “إسماعيل ياسين” في فيلم “الناصح” بدون علم أسرتها التي رفضت عملها بالفن مما دفعها لتغيير اسمها.

لاقت “ماجدة” في بداية مشوارها قبولاً واسعاً على المستوى النقدي والجماهيري، فاستكملت مسيرتها من خلال فيلم “انتصار الإسلام” مع الفنان “محسن سرحان” عام ١٩٥٢م ثم “الآنسة حنفى”، كما اتجهت عام 1958م إلى الإنتاج السينمائي حيث أسست شركة خاصة بها أنتجت من خلالها العديد من أفلامها السينمائية.

بلغ الرصيد السينمائي للفنانة “ماجدة” أكثر من 35 فيلماً، من أبرزها “ليلة الدخلة” و”بائعة الخبز” و”لحن الخلود” و”بلال مؤذن الرسول” و”أين عمري” و”أجازة نص السنة” و”شاطئ الأسرار” و”أنف وثلاثة عيون” و”جميلة بوحريد” و”المراهقات”.

تُوج مشوار “ماجدة” بالعديد من الجوائز والأوسمة حيث حصلت على جوائز مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي، كما حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد.