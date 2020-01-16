الجمعية العربية لتربية النحل تنظم معرضًا ومسابقة حول تربية النحل

من المقرر أن تنظم الجمعية العربية لتربية النحل وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية منتدىً يستمر ليومين خلال الفترة 9-11 مارس المقبل، حول التربية المستدامة للنحل في المناطق القاحلة.

ويُرافق منتدى الأيبومنديا ومعرض الجمعية العربية تقديم أوراق علمية لمختلف الأفراد والشركات، حيث يحمل المعرض رؤىً لإدارة المنحل وتربية النحل في المناطق المختلفة في ظل التغير المناخي.

ويُعدّ منتدى الاتحاد الدولي لجمعيات النحالين (أبيمونديا) أكبر تظاهرة علمية لتربية النحل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبادل المعلومات والخبرات حول التحديات التي يواجها النحالين في البيئات القاحلة وسبل التغلب عليها للنهوض بقطاع تربية النحل وجعله أكثر استدامة وربحية.

وتدور محاور المنتدى حول إدارة تربية وتغذية نحل العسل في البيئات القاحلة والإجراءات والقيمة المضافة لمنتجات نحل العسل التحسين الوراثي في تلك المناطق.

وفي السياق، دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والجمعية العربية لتربية النحل وبالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة للمشاركة في مسابقة العسل السائل والعسل المتبلور وأقراص شمع العسل.

حيث سيتم الإعلان عن نتائج المسابقة في الحفل الختامي لمنتدى الابتكارات الزراعية، وسيتم خلاله اختيار ثلاثة فائزين لكل فئة من فئات المسابقة، كما سيحصل الفائزون على شهادات ودروع.

يُشار إلى أن جميع مربي النحل الهواة والمحترفين والمنتجين والشركات والعلماء والباحثين يمكنهم المشاركة بالمسابقة

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في جميع الفئات والتي تتضمن مسابقة العسل السائل، مسابقة العسل المتبلور، مسابقة أقراص العسل الشمعية.

وفي السياق، قال عضو مجلس إدارة الجمعية العربية لتربية النحل أحمد عبود، إنّ 50 محاضرًا مختصًا في علوم النحل والنحل وتربيته كانوا قد شاركوا في العام الماضي في المعرض السابق.

وأشار عبود إلى أن مملكة المغرب فازت آنذاك بجائزتين عن منتج النحل "البروبلس للعلاج وجائزة البروبليس في مكافحة الحشرات"، فيما كان نصيب سوريا التي تمثلت في جائزة الاختراع الجديد لصندوق تربية النحل.

ولفت عبود أن أكثر من 20 بحثًا علميًا عن النحل تم تقديمه في المؤتمر، وتخلله أيضًا جائزة أفضل عسل متبلور وعسل سائل بحضور عدد كبير من الشركات والمؤسسات الدولية المختصة بالنحل والنحالين.

وشهد المؤتمر العديد من الخبراء الدوليين وعلى رأسهم رئيس المنظمة الدولية للنحل"الأموديا"، فيليب ماكيب.

وقال عبود إنه من المقرر في هذا العام حضور عدد أكبر من الشركات والمشاركين ببحوث علمية من العام الماضي، حيث ستكون المنظمة الدولية للنحل شريكة لهذا المؤتمر.

ودعا النحالين والباحثين للمشاركة في هذا المؤتمر وتقدم عبود، شاكرًا رئيس الجمعية العربية للنحالين البروفسور أحمد الغامدي والأعضاء المؤسسين لجهودهم للوصول للمؤتمر الثالث وفي نجاح وتطور عام عن عام.