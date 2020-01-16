تراند اليوم : ابنة هيفا كيف نفت طلاقها؟ – صورة

كانت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي نشرت صورةً جمعتها بابنتيْها رهف ودانييلا، ولم يظهر خاتم الزواج على يدها اليسرى ما أوحى إنها لربما انفصلت عن زوجها الذي لا يطلّ ولا تنشر صوره كما تفعل مع طفلتيْها وتفضّل أن يبقى بعيدًا عن الناس، بينما تعشق الظهور وقريبًا نراها تدخل عالم الشهرة كما توقعت لها رئيسة التحرير نضال الأحمدية.

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سألتها إحداهن إن كان فعلًا رجال برج السرطان لا يتزوجون، لترد زينب وتقر إن زوجها أيضًا من برج السرطان، ما يعني إنها لم تنفصل عنه ولا تزال على ذمته، وربما كانا متعاركيْن عندما خلعت خاتم الزواج وتصالحا الآن.