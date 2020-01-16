إعلامية عربية: أحب رائحة المجاري في فترة الوحام - شاهد

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الكويت - سوا
قالت احدى الاعلاميات العربية في برنامج سوالف ضحى الذي يبث على قناة الشاهد الكويتية أنها تحب رائحة المجاري في فترة الوحام وأنها كانت تقف عند فتحات مياه الصرف الصحي من أجل شم الرائحة ، الأمر الذي أثار موجة من السخرية الكبيرة عليها .
ولفتت زميلة لها إلى أن إحداهن كانت تحب سمسم الكعك وأخرى كان ترغب في شم رائحة رماد السجائر.
وتعرضت المذيعة على إثر هذا لموجة سخرية واسعة حيث أطلق المتابعون تعليقات قاسية منها: “ليه حامل بصرصور؟” و”شو هل قرف؟” و”حامل بفأر؟” و”المفروض تخلي هالكلام بينها وبين نفسها”.
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الوحم أثناء الحمل . . . . . . . . . @alshahedtv @3abeer_a7med @mays.gumir @leen_alattrash @marambloushi @Safajabou ❤❤❤❤❤ 📺📹📡 ~•~°~• #alshahedtv #new #talkshow #swalif_dha7a #سوالف_ضحى #قعدة_بنات #الكويت #مرام_البلوشي #ميس_كمر #عبير_أحمد #اجتماعي #سوالف #خميس #ويكند #ضحك #وناسة #شاي_الضحى #ضحى #لايف #مباشر #فنانين #واقعي #اعلانات #الشاهد #دايت #جديد #سياسة #وناسة #ضحك #تلفزيون_الشاهد #كويت
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الوحم أثناء الحمل . . . . . . . . . @alshahedtv @3abeer_a7med @mays.gumir @leen_alattrash @marambloushi @Safajabou ❤❤❤❤❤ 📺📹📡 ~•~°~• #alshahedtv #new #talkshow #swalif_dha7a #سوالف_ضحى #قعدة_بنات #الكويت #مرام_البلوشي #ميس_كمر #عبير_أحمد #اجتماعي #سوالف #خميس #ويكند #ضحك #وناسة #شاي_الضحى #ضحى #لايف #مباشر #فنانين #واقعي #اعلانات #الشاهد #دايت #جديد #سياسة #وناسة #ضحك #تلفزيون_الشاهد #كويت
A post shared by برنامج سوالف ضحى (@swalif_dha7a) on Jan 12, 2020 at 7:42am PST
ويشار إلى أن الوحام هو رغبة الحامل الشديدة في تناول بعض أنواع المواد الغذائية أو غير الغذائية. وما زال السبب غير معروف تماماً إلا أنه قد يرتبط بالتغييرات الجسدية والهرمونية التي تشهدها في هذه المرحلة. ومن الممكن أن يعود هذا إلى النقص في مستوى الحديد أو بعض الفيتامينات.
وكان برنامج سوالف ضحى قد تعرض لكثير من الانتقادات في الفترة الأخيرة خاصة بعدما قال ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في الأول من يناير 2018، إن وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري، أمر بإحالة قناة فضائية إلى النيابة العامة، بعد بث أحد برامجها عبارات خادشة للحياء والآداب العامة طبقًا لقانون المرئيات والسمعيات في الكويت.
وذكر الناشطون أن القناة هي قناة "الشاهد" الكويتية، بعد أن تم تداول مقطع من حلقة برنامج "سوالف ضحى"، الذي تم بثه عبر القناة يوم أمس الأحد، بعد ظهور إحدى الضيفات وهي تتحدث عن "الحق بالرقص أمام أصدقاء زوجها بموافقته".
وأضافت الضيفة في الحلقة التي حملت عنوان (مع أو ضد حفل الزفاف المختلط)، أن "رقص المرأة بين الرجال هو من التراث الكويتي"، إلا أن كلامها لاقى اعتراضًا من مقدمة البرنامج عبير مبارك، معتبرةً أن كلام الضيفة هو "استعراض تلفزيوني ليس من عادات الشعب الكويتي".
وأثار كلام الضيفة استياءً بين الكويتيين عبر موقع "تويتر"، والذين طالبوا بـ "محاسبة من يسهم في نشر أفكار تخالف مبادئ وقيم المجتمع الكويتي، بحجة الحرية لما لها من تأثير في تدمير المجتمع".