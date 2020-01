تراند اليوم : شاهد فيديو فضيحة ريم الصانع – تشجع العلاقات مع الشباب

نشرت مواقع تختص في النجوم والمشاهير فيديو فضيحة عارضة الازياء السعودية ريم الصانع وهي تتحدث عن أهمية العلاقة مع الشباب وتشجيع هذه العلاقات ، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ريم الصانع في مقطع الفيديو وهي تتهم صديقتها بالغيرة منها وان صديقتها دائمة اللوم والانتقاد لها عندما تعلم بخروجها في موعد مع أحد الشباب، بدلا من تشجيعها.

وواجهت عارضة الأزياء السعودية والتي ولدت ونشأت في أمريكا، عددا من الانتقادات، في مرة ليست الأولى من نوعها.

ريم الصانع سناب ، حيث شاركت العارضة السعودية ريم فيديو عبر حسابها في سناب شات مقطع فيه تتهم صديقتها بالغيرة منها بسبب العلاقات الغرامية التي تخوضها ريم الصانع، وقالت الموديل الصانع: “بطلع موعد مع واحد، واكون مبسوطة وهو إبن عيلة ومحترم… تيجي صاحبتي وتحكيلي رح يستغلك وما تعرفي كيف أهلوا يفكروا وأنا أعرف أكثر منك…”، وتهكمت بالقول: “المفروض إنتي صاحبتي ولازم تفرحيلي وتشجعني”.بحسب موقع السعودية فور

