تراند اليوم : شاهد فيديو فضيحة ريم الصانع – تشجع العلاقات مع الشباب

الرياض - سوا - وكالات

نشرت مواقع تختص في النجوم والمشاهير فيديو فضيحة عارضة الازياء السعودية ريم الصانع وهي تتحدث عن أهمية العلاقة مع الشباب وتشجيع هذه العلاقات ، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت ريم الصانع في مقطع الفيديو وهي تتهم صديقتها بالغيرة منها وان صديقتها دائمة اللوم والانتقاد لها عندما تعلم بخروجها في موعد مع أحد الشباب، بدلا من تشجيعها. وواجهت عارضة الأزياء السعودية والتي ولدت ونشأت في أمريكا، عددا من الانتقادات، في مرة ليست الأولى من نوعها. ريم الصانع سناب ، حيث شاركت العارضة السعودية ريم فيديو عبر حسابها في سناب شات مقطع فيه تتهم صديقتها بالغيرة منها بسبب العلاقات الغرامية التي تخوضها ريم الصانع، وقالت الموديل الصانع: “بطلع موعد مع واحد، واكون مبسوطة وهو إبن عيلة ومحترم… تيجي صاحبتي وتحكيلي رح يستغلك وما تعرفي كيف أهلوا يفكروا وأنا أعرف أكثر منك…”، وتهكمت بالقول: “المفروض إنتي صاحبتي ولازم تفرحيلي وتشجعني”.بحسب موقع السعودية فور This girl strong women , so most idiots don't like her, but who cares? She does not care about your love or hate because she love self ????????????‍♀️[email protected] pic.twitter.com/CsRkwsdSUW— strawberry INFP•‿• (@0Shrtae) https://twitter.com/0Shrtae/status/1217714062672433153?ref_src=twsrc%5Etfw

وتداول نشطاء موقع تويتر مقطع فيديو تظهر فيه الموديل السعودية ريم الصانع وتم التفاعل تحت وسم (ريم الصانع)، حيث تلقت الموديل السعودية الكثر من القذف والانتقادات لتشجيعها العلاقات غير الشرعية ، كما أنها تعمل بشكل مستمر على استفزاز السعوديين بمقاطعها الإباحية الفاضحة وفق وصفهم، وخروجها عن العادات والتقاليد السعودية، وسط بحث متواصل عن سناب ريم الصانع .

وكتب أحد المغردين تحت وسم (ريم الصانع): ” صار المجاهرة بالمعصية شي عادي ولا خوف من الله تقول بطلع مع واحد لصديقتها يوم صديقتها نصحتها قالت غيرانه صج مريضة نفسياً ادعو لها بالشفاء”.

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فيما علق آخر: ” كلامها خليجي ؟ ولم اكمل وألاحظ اصبح عادي اللبس الغير محتشم حيّل ؟ الصدر غير مغطى واليدين كلها مكشوفة ؟ ويارب سترك ورحمتك وحسن الخاتمه.

ريم الصانع السيرة الذاتية

ريم الصانع فتاة في العشرينات من عمرها وهي فاشينيستا سعودية، لها شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ولدت في بوسطن بأمريكا وعشت هناك 8 سنوات ثم سافرت إلى سان فرانسيسكو وتخرجت من ASK المدرسة الأمريكية بالكويت ثم درست علم الإجتماع في جامعة بكاليفورنيا، وتشارك حياتها الشخصية على الانستقرام بشكل كبير والسناب شات وتقوم بنشر كثير من الامور الخاصة بالجمال والملابس والميك اب مع جمهورها ومتابعيها على الانستقرام.

وظهرت الصانع تتحدث عن نفسها بالمقطع قائلة: “ولدت في بوسطن بأمريكا وعشت هناك 8 سنوات ثم سافرنا إلى سان فرانسيسكو وتخرجت من ASK المدرسة الأمريكية بالكويت “.

وفي إجابة على سؤال كيف تعلمتي إنجليزي قائلة: “أنا تعلمت إنجليزي قبل ما تعلمت عربي والعربي عندي مو مرة كويس بس أحاول “.

وعن مجال دراستها قالت: “أدرس علم الإجتماع في جامعة بكاليفورنيا”. وعن عدد إخوانها أوضحت أن لديها أخت تكبرها تسمى حصة ولديها أخ يبلغ من العمر 5 سنوات.

وأكدت ريم الصانع أنها بدأت في تعلم البيانو وممارسة هذه الهواية منذ كان عمرها 16 عامًا ،وعبرت الصايغ في المقطع المخصص للإجابة عن الأسئلة التر أرسلها لها جمهورها_ عن حبها للمطربة الأمريكية ريانا وإنها عاشقة لفنها وإطلالاتها.