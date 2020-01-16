تراند اليوم : سما المصري تعاني من مرض غريب ونادر “احذروها” – صورة

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري صورة لمؤخرتها الكبيرة، وعلى الصورة كُتب أن طبيبًا نفسيًا قال إنها تعاني من مرض غريب ونادر اسمه “طيزوفرينيا”

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هذا التصريح للطبيب غير المعروف ليس صحيحًا إنما صفحة ساخرة استهزأت من سما وكل حركاتها المعيبة على السوشيال ميديا وفي علم النفس لا يوجد مرض بهذا الإسم إنما “شيزوفرينيا” أي مرض الإنفصام وهذا المرض خطير.

نشرت سما الصورة وعلقت: “طب والمصحف ما أنا رادة”

احذروا سما المصري وأمثالها على السوشيال ميديا الذين ينشرون الرذيلة وقلة الحياء بين أطفالنا وشبابنا.