تراند اليوم : أميرة أردنية تصبح أول فتاة تقود طائرة حربية في البلاد

الأردن- صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

قلّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ابنته الأميرة سلمى جناح الطيران، بعد اجتيازها دورة الطيران ومتطلبات الحصول عليه، وفق تغريدة نشرها الديوان الملكي الهاشمي على صفحته الرسمية

وحضر مراسيم التقليد، مساء الأربعاء، في قصر الحسينية، إلى جانب الملكة رانية العبد الله،، وولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وقائد سلاح الجو الملكي، وآمر كلية الملك الحسين الجوية، وقائد جناح الطيران.

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الأميرة سلمى لدى تقليدها جناح الطيران من قبل الملك عبد الله الثاني

أردنيون تفاعلوا مع الحدث ومنهم من علق قائلا “كان جدها طيّارا بارعا واليوم تكمل المسيرة”.

وبإتمامها ساعات الطيران الأكاديمي والعملي، تكون الأميرة سلمى، أول فتاة أردنية استطاعت اجتياز مرحلة التدريب الأساسي كطيار على طائرات الجناح الثابت أو المقاتلات الحربية

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