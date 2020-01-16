تراند اليوم : بالصوت والصورة.. “شاهد” المسكوت عنه في قضية الشاب السوري مع نانسي عجرم وزوجها يخرج للعلن

صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

في فضيحة للفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم بعد قتلهما عامل سوري لديهم وزعمهما أنه لص، كذّب خال الشاب السوري “محمد حسن موسى” الذي قُتل قبل يومين برصاص زوج الفنانة نانسي عجرم وداخل منزلها، ادعاءات بأن يكون قد دخل المنزل بهدف السرقة.

وأشار خال محمد في حديث لموقع “الجديد” رصدته (وطن)، إلى أن فادي الهاشم زوج نانسي، أبقى على لقطات وحذف أخرى لا يريدها أن تظهر في التسجيل الذي نشره.

وأكد أن المسدس الذي كان يحمله ابن أخته هو عبارة عن “لعبة أطفال”، مشدداً على أن فادي الهاشم أدرك أن السلاح “لعبة” قبل أن يطلق النار عليه.

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ونوه إلى أن محمد موسى لم يدخل إلى المنزل بغرض السرقة، إنما كان يعمل عندهم ولم يعطوه مستحقاته المالية وهو ما دفعه للدخول إلى منزل نانسي.

وأوضح أن موسى يعمل في اللبنان منذ عشر سنين، ولا يوجد في سجله أي سوابق، مشيراً إلى أنه كان قد عمل في شركة “fap” قبل ان ينتقل للعمل في منزل نانسي.

واستدرك بالقول أنه نظراً لوجود معارف من شخصيات كبيرة لنانسي وزوجها ربما يكون قد كُتب له ارتكاب “سوابق”، مشيراً إلى الخوف الذي تعانيه عائلته من ذلك في لبنان.