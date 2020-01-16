تراند اليوم : حالة الطقس مساء اليوم

غزة- صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

جاءت حالة الطرق، صباح اليوم الخميس، في مدينة غزة، حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور غزة، عن وجود سوق البريج في محافظة الوسطى، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي، مضيفةً: يرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، متابعةً “نذكر بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والأخرين للخطر.

وفي حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية، بحسب ما جاء.