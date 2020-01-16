تراند اليوم : فيديو جديد يظهر قتيل فيلا نانسي عجرم يتجول قبل أن يرتدي القناع

ورأى نشطاء أن مقطع الفيديو يقدم أدلة على أن الرجل كان مسلحا بمسدس يظهر بوضوح على جانبه الأيمن، وأن هيئته تدل على أنه يستطلع المكان قبل أن يرتدي القناع ويتسلل إلى الفيلا، حيث لقي حتفه بـ 17 طلقة من زوج نانسي عجرم.نشر فيديو التسلل جاء في ظلّ الأزمة التي تعيشها نانسي بعد الحادثة التي وقعت في منزلها، وبعد صدور الكثير من الأخبار حول اعتقال زوجها صباح أمس، ونفى محامي فادي السيد غابي جرمانوس كل هذه الأقاويل عبر اتصال مع “سيدتي”، أطلقت حملة تضامن عبر “تويتر” دفاعاً عن نانسي وزوجها فادي.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت أفادت بمقتل “لص” اقتحم منزل نانسي عجرم في منطقة “يو سهيلة كسروان”، مشيرة إلى أن زوج الفنانة اللبنانية، فادي الهاشم، قتل الرجل بعد أن تبادل إطلاق النار معه.

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وتبين أن القتيل في هذه القضية، التي أثارت جدلا واسعا ووصفت بالغموض، يدعى محمد حسن الموسى، وهو مواطن سوري يبلغ من العمر 33 عاما.

وأكدت أسرة الموسى لاحقا أن ابنها لم يكن مسلحا، وأنه يعمل في فيلا نانسي عجرم منذ 4 أشهر، وأنه ذهب إلى هناك بغرض استلام مستحقاته.