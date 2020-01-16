تراند اليوم : فيديو جديد يظهر قتيل فيلا نانسي عجرم يتجول قبل أن يرتدي القناع

- 1/2
- 2/2
admin 3 أيام مضت منوعات 45 زيارة
لبنان- صحيفة الخليج 365 الاقتصادية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو جديد لقتيل فيلة نانسي عجرم قبل أن يرتدي قناع على وجه ، وهو يستكشف المنزل .
وظهر خلال مقطع الفيديو المتداول ، القتيل، محمد حسن الموسى، يتجول في حديقة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بدون قناع ، وهو يستكشف المكان يميناً ويساراً ومن خلفه قبل أن يتسلل داخل المنزل
يذكر أن وسائل الإعلام كانت أفادت بمقتل “لص” اقتحم منزل نانسي عجرم في منطقة “يو سهيلة كسروان”، مشيرة إلى أن زوج الفنانة اللبنانية، فادي الهاشم، قتل الرجل بعد أن تبادل إطلاق النار معه.
وتبين أن القتيل في هذه القضية، التي أثارت جدلا واسعا ووصفت بالغموض، يدعى محمد حسن الموسى، وهو مواطن سوري يبلغ من العمر 33 عاما.
وأكدت أسرة الموسى لاحقا أن ابنها لم يكن مسلحا، وأنه يعمل في فيلا نانسي عجرم منذ 4 أشهر، وأنه ذهب إلى هناك بغرض استلام مستحقاته.
شاهد أيضاً
قطاع غزة – صحيفة الخليج 365 الاقتصادية كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن المنحة القطرية للعائلات المتعففة …