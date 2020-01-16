تراند اليوم : 25 الف أسرة إضافية لـ المنحة القطرية ١٠٠ دولار للأسر الفقيرة في غزة

قطاع غزة – صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن المنحة القطرية للعائلات المتعففة في قطاع غزة ستصرف لـ 100 ألف أسرة بزيادة 25 ألف اسرة عن العدد الذي تم صرفه الشهر الماضي، وسيتم إدخال أسماء جديدة من المسجلة على قائمة الانتظار.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن السفير القطري محمد العمادي سيصل قطاع غزة قريباً لإدخال الأموال عبر معبر بيت حانون (ايرز).

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وشددت المصادر أن قرار زيادة عدد الأسر المستفيدة لم يتم إبلاغه للدوائر الرسمية في قطاع غزة حتى الآن، وأنه سيتم إبلاغها قريباً لترتيب الأسماء وفقاً للشروط المعمول بها.

يشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، أوضحت أنه لم يصدر أي تغيير على كشوفات المنحة القطرية الـ 100 دولار حتى الآن.

وأكدت المصادر أن قطر ملتزمة باتفاق المنحة القطرية للاسر الفقيرة في قطاع غزة حتى تشمل أكبر قدر ممكن من الأسر الفلسطينية المتعففة في قطاع غزة.