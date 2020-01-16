تراند اليوم : حقيقة صرف 400 دولار شهريا للمستفيدين من شيكات الشؤون

قطاع غزة- صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية، حقيقة رفع الإتحاد الأوروبي، نسبة شيكات الشؤون الاجتماعية للأسرة الفقيرة الى 400 دولار.

وقال وكيل الوزارة داود الديك، أن صرف شيكات الشؤون للمستفدين من الأسر الفقيرة ستبقى على حالها وتصرف مرة واحدة كل 3 أشهر نافيا ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الاتحاد الأوروبي قرر رفع نسبة شيكات الشؤون الاجتماعية براتب ثابت 400 دولار بحسب وكالة “فلسطين اليوم”.

وأوضح الديك، أن قرار الاتحاد لا أساس له من الصحة، وأن الوزارة ما زالت تدرس مع وزارة المالية إمكانية صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة بشكل شهري، بدلا من صرفها كل 3 أشهر.

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وأشار إلى أن الأمر يحتاج المزيد من الوقت بسبب الإجراءات المالية والفنية، مضيفًا أنه سيتم الاعلان عن ذلك في حال تم التوصل إلى قرار بذلك.

وفيما يتعلق بالأسماء المحجوبة، قال وزير التنمية أحمد مجدلاني، مساء الثلاثاء، في تصريحات إذاعية، أن وزارته أجرت مراجعات للطلبات التي تقدمت بها الأسر التي حجبت عنها المساعدات خلال الدفعة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأسر تستحق المساعدة، وسيعاد صرف الدفعات المالية لها خلال الدفعة القادمة.

ولفت أن هناك معادلة لبرنامج الدفعات النقدية تقوم على مجموعة من المعايير، منها توفر دخل حد أدنى للأسرة، ونقص عدد الأفراد، وحجم الإعالة، ومؤشرات أخرى تحدد أن تستمر الأسرة على برنامج الإعالة أو إدخال أسرة بدلا منها.

يشار الى أن نحو 111 ألف أسرة فقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة تتلقي شيكات الشؤون، ويصل إجمالي مبلغ الصرف إلى (130 مليون شيكل)، ويتم صرف شيكات الشؤون كل ثلاثة أشهر.