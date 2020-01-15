النيابة العامة في لبنان تدعي على فادي الهاشم زوج نانسي عجرم بجرم القتل العمد

قال تلفزيون قناة الجديد اللبنانية اليوم الاربعاء ان النيابة العامة ادعت على فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بجرم القتل العمد إثر إطلاق النار وقتل مواطن سوري في منزله قبل نحو اسبوعين بعد اتهامه بمحاولة السرقة.

وادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم بجرم قتل المواطن السوري محمد الموسى، وذلك سندا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات (القتل القصدي).

وأحيل الادعاء على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

وبعد الأزمة التي حصلت مع الفنانة ​نانسي عجرم​ وزوجها الدكتور ​فادي الهاشم​، بدأ الموضوع يتطور كثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي التفاصيل انتشر الفيديو لرجل من الجنسية السورية يهدد بكل وضوح الفنانة اللبنانية وعائلتها بالقتل، وذلك لان الدكتور فادي الهاشم قتل شخصاً من ضيعة وعائلة تؤمن بـ"الثأر" ولن تتنازل عن حقها.

وأضاف الرجل الذي كشف عن وجهه في الفيديو، أنه يجب الانتقام من فادي الهاشم سواء بقتل زوجته أو واحدة من بناته.

هذا الفيديو أثار الجدل وسبب صدمة على مواقع التواصل، وطلب جمهور نانسي منها أن تكون حذرة.

Advertisements

وتوجهت أم محمد الموسى بالحديث لنانسي عجرم، قبل أسبوع في لقاء مصور معها عبر إذاعة "المدينة إف إم"، مشيرة إلى أنّ ابنها كان يتباهى بعمله في منزلها، الذي كان يصفه بأنه (من الخارج فقط) أكبر من قريته بأكملها في إدلب، ومؤكدة أنه لم يكن يعرف تفاصيله من الداخل أبدًا.

كما طرحت أمّ محمد العديد من التساؤلات حيال رواية الهاشم، ابتداء من سبب إطلاق 16 رصاصة على ابنها، الذي وصفته بـ"الدرويش"، وحتى ادعاء وقوع "تبادل إطلاق نار"، على الرغم من أنّ المسدس الذي كان يحمله القتيل غير حقيقي.

وأكدت أيضًا أنّ من حق الهاشم الدفاع عن نفسه، إلا أنها قالت: "كان يمكنك إطلاق النار على قدميه أو على يديه، كان 4 رجال يحيطون به وكان وحيدًا، كان يمكنهم تقييده ثم تسليمه للقضاء اللبناني"، ثم اتهمت الفنانة وزوجها بفبركة مقطع الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام، مع مزاعم أنّه يصور ما رصدته كاميرات المراقبة في فيلا عجرم ليلة الحادثة، مؤكدة أن من ظهر فيه ليس ابنها.

وقالت: "تلك ليست حركات ابني، كما أنّ اللص الذي يهدف للسرقة يتصرف بسرعة لئلا يشعر بوجوده أحد"، وأضافت: "ابني نحيل، ومن ظهر في الفيديو أسمن منه ويبدو وكأنه أحد حراسهم، إنها تمثيلية أنتجوها وأخرجوها وجلبوا ممثلين تابعين لهم، هنالك قصة خفية يجب أن يفصحوا عنها، ابني قُتل قبل تصوير الفيديو وأدخلوه إلى قلب الفيلا".

واستنكرت أم محمد التمثيل بجثة ابنها، وخلع الثياب عنها، متسائلة عن سبب عدم احترامهم لحرمة الموت، وقالت: "نانسي أم وزوجها أب، قتلوه وسيوضع تحت التراب، ولكن كان عليهما احترام حرمة الميت".