فجر السعيد تهاجم بثينة الرئيسي : هذه أراء أكثر من قلة حياء

هاجمت فجر السعيد وهي إعلامية كويتية أمس الثلاثاء 14 يناير 2020 الفنانة العمانية بثينة الرئيسي ووجهت لها كلمات قاسية قائلة ان هذه أراء أكثر من قلة حياء وذلك خلال برنامج على مسؤوليتي.

فجر السعيد شاركت عبر حسابها الرسمي على تويتر برنامج على مسؤوليتي وقالت فيها: "بثينة الرئيسي أنت مقيمة في الكويت وشهرتك بسبب الكويت، عليك أن تحترمي هذي الأرض اللي استقبلتك، ودماء الذين قتلوا أثناء الغزو وقمتي بوضع صورة الذي غزانا".





وكانت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، بعد نشرها صورة ظهر فيها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مع سلطان عمان الذي وافته المنية، قابوس بن سعيد، قد قدمت اعتذارا رسميا للشعب الكويتي بعد أن حذفت الصورة، ونشرت صورة أخرى تجمعه بأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

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وتعرضت بثينة لهجوم حاد من المتابعين الكويتيين بعد نشر الصورة عبر حسابها الشخصي على سناب شات، ووصفها كثيرون بالاستفزازية.

وأضافت في رسالتها للشعب الكويتي: "ما أقدمت عليه خطأ فادح وغير مقصود، هذه الصورة جاءت من أحد متابعيني، ولم أقم بمراجعتها قبل نشرها، هذا خطئي ولن أكرره أبدًا".

وتعاطف كثيرون مع دموع بثينة الرئيسي، مشيرين إلى أنها بالتأكيد لا تقصد استفزاز الكويتيين، باعتبارها كويتية المنشأ ومتزوجة من رجل كويتي.

أضافت فجر السعيد بلهجة حادة: "كيف خطرت على بالك هذه الصورة التي هي منذ 1990 واليوم نحن في عام 2020، ما قصدك؟ تريدين أن (تحري الكويتيين؟)، فإما أن تحترمي هذي الأرض التي تعيشين عليها، فيها أو (تروحين لـ ديرتك مو عاوزينك ببلادنا)، لكن هذه الصورة ضايقت الشعب الكويتي كله، والله عيب.