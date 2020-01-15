تراند اليوم : سما المصري لمرتضى منصور: يا فاجر روح شوف بنتك اطلقت ليه

هاجمت نجمة الطرب العربي، فلة الجزائرية​ رئيس نادي الزمالك المستشار ​مرتضى منصور وإتهمته بتلفيق قضية دعارة لها منذ 23سنة.

الراقصة، سما المصري​ ساندت فلة وعلقت على كلامها قائلة: (لا حول ولا قوة إلا بالله…..يعني هو فجر اللي اسمه مرتضي دا وصل لكده لو كان كلامها صحيح….بصي يافنانه فلة الجزائرية انا مصدقاكي لانه حاول يعمل معايا كده كذا مرة ويلفقلي قضيه مخليه بالشرف وكان آخرها البلاغ اللي هو قدمه فيا بالتحريض علي الفسق اللي هو كل شويه يطلع يجعجع عليه ويقول مين اللي حفظلي البلاغ ودا اللي مجننه عليا).

وتابعت: (بس ربنا نجاني منه…طيب بدل ماتدخل في أعراض الناس روح شوف بنتك اتطلقت ليه ياحيلتها بس احنا مش هندخل في عرض بنتك ذي مابتعمل مع بنات الناس….هو بني آدم مؤذي وربنا هينتقم منه اشد انتقام واهو ربنا بعتله مرض في جسمه نوع نادر من مرض السكر ولسه ياما هيشوف اصبري ربنا هيجيبلك حقك انتي وغيرك بنات الجزائر اشراف وعلي راسنا من فوق).

وختمت هجومها على مرتضى منصور بالقول: (انا بعتذرلك آن واحد زي دا ازاكي في شرفك وعرضك زي مابتقولي حقك علينا كلنا انتي وغيرك وهو مؤذي لمصريين كتير مش بس غير المصريين…اصبري الظالم ربنا بيمهله في الدنيا لحد ماالمظلوم يشوف فيه يوم أسود على دماغه…وهنشوف فيك يوم اسود ياسليط اللسان….ماتزعليش…اصبري قريب هنتفرج عليه قريب جدا….حقك علينا).

سليمان البرناوي-الجزائر