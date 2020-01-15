شاهد صور عبد المنعم عمايري ودانا حلبي

نشرت مواقع تختص بالنجوم والمشاهير اليوم الاربعاء صور تجمع الفنان السوري عبد المنعم عمايري مع نجمة الاستعراض اللبنانية دانا حلبي ، نشرها الاول على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر مدى الانسجام والمحبة بينهما.

الفنان عبد المنعم عمايري نشر صور له رفقة دانا حلبي بعد أيام من إعلان خطبتها ونشرها صورة يدها ويد العريس وهما مرتديان خاتم الخطوبة.

وبدا من الصورة التي نشرها عمايري أمس الثلاثاء على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ونشرتها دانا بعده، مدى قربهما وانسجامهما، بعد نفي عمايري في وقت سابق الإرتباط بها، لتنهال عليهما التهاني.

واقتحمت حلبي عالم التمثيل بعد غيابها فترة عن عالم الفن إذ بدأت مشوارها في التمثيل من خلال مسلسل "بس مباشر" إلى جانب عدد من النجوم العرب أبرزهم سوسن بدر والفنان الراحل طلعت زكريا.

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وسبق لصفحات فنية معنية بأخبار المشاهير أن قالت إن عريس دانا هو عمايري طليق الفنانة السورية، أمل عرفة، ووالد ابنتيها.

وبالرغم من عدم تأكيد الخبر، إلا أن هوية العريس آنذاك شكلت صدمة كبيرة لدى الجمهور، الذي قال إنه لا يوجد تجانس بين النجم السوري وعروسته التي تصغره بسنوات كثيرة.

وبدأت شهرة دانا الحلبي من خلال الأغاني الجريئة وأطلق عليها لقب "دانا دندن" بسبب إحدى أغانيها، وكانت من أولى الفنانات اللواتي اقتحمن عالم الجرأة في الفيديو كليب.

ودانا حلبي مغنية لبنانية من مواليد 18 يناير/كانون الثاني سنة 1987، اسمها الكامل دُنا حلبي. ولدت في الكويت. لها اخت واحدة واخ واحد فقط. تخرجت من المدرسة العليا ودرست تصميم داخلي. بدأت شهرتها في اول اغنية لها "بص عليا" التي اطلت بها من خلال فيديو كليب وصف بالجريء جدا. وقد تم القاء لقب آخر عليها وهو "مغنية النبريج" لظهورها في اغنيتها الاولى حاملة النبريج. واخر كليباتها "انا الاصل"