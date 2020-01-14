مايا دياب في أسبوع الغضب : لبنان يثور الله ينجكن منا

في تعليقها على أسبوع الغضب الذي أطلقه الثور في لبنان اليوم الثلاثاء ، وجهت الفنانة مايا دياب حديثها للسياسيين اللبنانيين قائلة ان لبنان يثور والله ينجيكن منا هالمرة.

وكتبت مايا دياب عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التعليق التالي:"اسبوع الغضب الإسم يكفي وكلنا نازلين ايه كلنا لانكن بلا احساس والنصّاب ما بقى في شي بهزّه الاّ نحنا رح نهزكن ..ما في شي نفع معكن لا ن فتح طريق ولا نبطل ننزل عالطريق فرجعت ثورتنا وهالمرّة الله ينجيكن منّا.. لبنان يثور".

وقطع محتجون الطرقات بعدة مناطق في العاصمة بيروت وخارجها، وأشعلوا الإطارات الفارغة، وخاصة عند "المدينة الرياضية" و"فرن الشباك"، وطريق "نهر الموت" (شرق).

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وقال محتجون، إنهم سيواصلون "الاحتجاج لحين تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين قادرة على إنقاذ لبنان من الأزمات المتتالية التي تعصف به".

ويواصل رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، منذ 4 أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضًا بين المحتجين.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من ذلك الشهر.