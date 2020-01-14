شاهد الفنانة اليسا تهاجم الحكومة في لبنان ، ماذا قالت ؟

هاجمت الفنانة اللبنانية اليسا اليوم الثلاثاء الحكومة اللبنانية وذلك تزامنا مع اليوم التسعين للثورة اللبنانية والتي تشهد اليوم زخما وغضبا جديدا بسبب مماطلة السلطات الحاكمة في التجاوب مع مطالب الثوار اللبنانيين.

وكتبت اليسا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي:" عملنا ثورة وسكّرنا الطرقات قلتو عم تعطلو الشغل. طلعنا من الطرقات تا نشوف شو رح تعملو، ما عملتو شي! صار إلنا شهر ناطرين تشكلو حكومة والدولار دوبل ومصريات الناس مش معا! بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن"؟





وقطع محتجون الطرقات بعدة مناطق في العاصمة بيروت وخارجها، وأشعلوا الإطارات الفارغة، وخاصة عند "المدينة الرياضية" و"فرن الشباك"، وطريق "نهر الموت" (شرق).

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وقال محتجون، إنهم سيواصلون "الاحتجاج لحين تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين قادرة على إنقاذ لبنان من الأزمات المتتالية التي تعصف به".

ويواصل رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، منذ 4 أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضًا بين المحتجين.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من ذلك الشهر.