برنامج مسابقات أمريكي يثير جدلا حول كنيسة المهد

أثار برنامج المسابقات والمعلومات الأمريكي «جيوباردي» جدلا في الولايات المتحدة بعد حلقة بثت مؤخرا، حيث سأل المقدم عن مكان كنيسة المهد.

وكان السؤال الذي طرحه مقدم البرنامج اليكس تريبك، في حلقة الجمعة الماضية عن مكان كنيسة بنيت خلال فترة 300 ميلادية، وتعرف بكنيسة المهد، وقامت المتسابقة كيت نيدل بالإجابة بأنها في فلسطين، فرد عليها المقدم بـ «لا»، ليقوم المشارك جاك ماغواير بالإجابة بأنها في إسرائيل، ليرد المقدم بـ«نعم».

الحادثة اثارت جدلا عاصفا شهدته شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اتهم البرنامج بتغيير حقائق تاريخية وجغرافية مثبتة في الاتفاقيات والقوانين الدولية.

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وقال تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» إن حلقة الجمعة الماضية فتحت باب الانتقادات على مصراعيه والجدل أيضا، بحسب ما نقلته صحيفة القدس العربي.

واعتبر مغردون أن عدم اعتماد مقدم البرنامج «فلسطين» إجابة صحيحة للسؤال "إهانة للتاريخ والواقع ولآلاف من الفلسطينيين المضطهدين في بيت لحم ".

وأدرجت كنيسة المهد عام 2012 كأول موقع فلسطيني ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، وكانت قد صنفت على قائمة المباني التراثية المهددة بالخطر قبل إلغاء القرار خلال العام الماضي، بعد أعمال ترميم طالت السقف والواجهات الخارجية والفسيفساء والأبواب.