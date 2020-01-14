شاهد: سوري يهدد نانسي عجرم وأسرتها بالقتل

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي،مقطع فيديو، لرجل سوري، هدد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بالقتل، انتقاما لمقتل الشاب السوري محمد الموسى.

وظهر في الفيديو رجل يخاطب بلهجة صارمة الفنانة اللبنانية قائلا: ”نانسي هلأ إنتي اخترتي أكثر 3 ضيعات دماغهم ناشف كثير بسوريا التار عندهم ما بيروح وما بيطول، وإذا زوجك عم يفتكر حاله إنه قتل حشرة سورية، فهيدا الحشرة راح ينتقم إما بقتل فادي وإحدى بناتك أو بقتلك إنتي شخصيا“ .

وكان المحامي غابي جرمانوس، الوكيل القانوني لفادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أكد أن نانسي وزوجها ملتزمان بتنفيذ أي قرار يصدر عن القضاء بشأن قضية ”قتيل الفيلا“، مشيرا إلى عدم ظهور أي أحداث جديدة في القضية، وأن نانسي وزوجها في انتظار كلمة القضاء، وأن إغلاق القضية مرتبط بمجريات التحقيق وعمل الأجهزة الأمنية والعمل الفني.

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وأشار المحامي إلى أن نانسي ”قررت مقاضاة بعض الجهات، التي تنشر أخبارا كاذبة لاختلاق مشاكل وأزمات في القضية بعيدا عن الحقيقة من أجل التشهير بها وبزوجها، موضحا أنها تعرضت لحملات تشويه كثيرة منذ وقوع الحادث حتى الآن“.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو مطالبين الفنانة اللبنانية باللجوء للأجهزه الأمنية للحفاظ على حياة أسرتها.

وقررت القاضية عون أيضا التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال فى منزل المدعى عليه، وسحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة والكشف على منزل المدعى عليه وبيان موقع الخروج منه، وما إذا كان القتيل قد دخل بالفعل إلى ممر غرفة أبناء الفنانة.

يذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان قد تعرض للاقتحام فجر الأحد الماضي من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، قبل أن يردى قتيلا برصاص زوجها فادي الهاشم.