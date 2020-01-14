فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف + 18 فيديو خالد يوسف ورانيا يوسف rania yousef فيديو رانيا يوسف المسرب...

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وأثار الفيديو جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف مشاهد مخلة بالادب والحياء ، وسط غضب وجدل في الوسط الفني.

أشعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، مواقع التواصل الاجتماعي، في تحدٍ جديد، أطلقته تحت اسم (تحدي بدون مكياج)، والذي اشترطت فيه على المشاركات اللواتي يرغبن في التحدي، بعدم وضع أي مساحيق تجميل (مكياج)، لـ يظهرن بمظهر طبيعي.

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ونشرت رانيا صورة لها، أثناء تواجدها بأحد النوادي الرياضية، أثناء ممارستها بعض التمارين الرياضية، وعلقت عليها، بهاشتاج التحدي ( بدون مكياج). بحسب "الكون نيوز"

وظهرت مرتدية الملابس الرياضية السوداء، جاذبة شعرها للخلف، ضاحكة لملتقط الصورة الفوتوغرافية، وهي تميل بجانبها الأيمن، رافعة كلتا يديها، وخلفها تظهر يدًا أخرى، لشخص، قامت بـ اقتصاصه من الصورة.