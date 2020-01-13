وفاة مراد هوفمان المفكر الإسلامي الألماني

توفي المفكر الإسلامي الألماني مراد هوفمان، اليوم الاثنين 13 يناير 2020، عن عمر يناهز (89 عامًا)، وذلك بعد صراع مع المرض.

وأعلن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، وفاة هوفمان الذي كان يشغل عضويته الشرفية.

ولفت المجلس، على موقعه الإلكتروني، أن هوفمان توفي، الأحد، بعد معاناة مع المرض، واصفا إياه بـ"المفكر الرائع والباحث وبأنه شخصية عالمية المستوى ومصدر إلهام لكثير من الناس والأجيال".

كما نعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، هوفمان.

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من هو مراد هوفمان

والراحل كان دبلوماسيًا ألمانيًا ومن أبرز صناع السياسة الخارجية الألمانية، اعتنق الإسلام عام 1980، ثم تحول من دبلوماسي إلى داعية إسلامي برؤية عصرية، وفق الاتحاد.

ولد ويلفريد هوفمان، الذي أصبح اسمه فيما بعد مراد هوفمان عام 1931 في ألمانيا، وشهد الحرب العالمية الثانية، وحصل على الدكتوراه في القانون الألماني عام 1957 من جامعة ميونيخ.

وبحسب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فقد عمل هوفمان في الخارجية الألمانية ثم كان سفيرا لبلاده في عدة دول عربية وإسلامية منها الجزائر والمغرب فكان ذلك سببا في معرفته بالإسلام وتعاليمه.