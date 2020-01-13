تراند اليوم : أفلام خالد يوسف فى السعودية قريبا

اقترح المخرج السينمائي المصري خالد يوسف فكرة إنشاء أكاديمية للفنون في السعودية؛ لتخريج أجيال من الموهوبين السعوديين في حقول المسرح والسينما والموسيقى والفنون البصرية، تواكب النهضة الفنية التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي

وقال يوسف في حوار مطول أجرته معه «عكاظ» أثناء زيارته الحالية للسعودية: «أعتقد أن الوقت أصبح مناسباً تماماً الآن لإنشاء أكاديمية متخصصة في مجال الفنون في المملكة، لاسيما مع ما تشهده من نهضة وانفتاح على العالم في كل المجالات، خصوصاً الفنون».

وأكد يوسف أن السينما في السعودية سيكون لها شأن كبير، لاسيما إذا تم توجيهها الوجهة الصحيحة عن طريق خطط يستعان فيها بخبرات عالمية، علاوة على إبرامها شراكات فنية مع دول أخرى، كإيجاد توأمة بين السعودية بلداً منطلقاً فنياً وثقافياً، ومصر باعتبارها دولة تملك خبرات عريقة في مجال السينما

وتوقع يوسف في الحوار الذي سينشر على صفحات الصحيفة قريبا، أن تحقق السينما السعودية من الذيوع والانتشار والنجاح مثل ما حققه الطرب السعودي، الذي احتل مكانة مميزة في الغناء على المستوى العربي، معرباً عن استعداده لإخراج فيلم سعودي، أو تصوير فيلم مصري في مناطق تاريخية في المملكة