وفاة الفنان علي الغرير إثر سكتة قلبية في البحرين

أعلن اليوم الأحد عن وفاة الفنان علي الغرير عن عمر ناهز 47 عاما إثر سكتة قلبية تعرض لها فجر اليوم في البحرين، حيث ان الفنان الغرير من مواليد 30 سبتمبر العام 1968، وكانت أولى أعمال الفنان عام 1990 من خلال مسلسل رحلة العجائب، وأليس في بلاد العجائب.

ويلقى الغرير شهرة كبيرة لدى الأطفال من خلال الأدوار الكوميدية التي أدّاها في مسلسلات وأفلام سواف طفاش بمعية الفنان خليل الرميثي، حيث شكّلا ثنائيًا محبوبًا ومميزًا.

الجدير بالذكر أن الفنّان الغرير من مواليد 30 سبتمبر 1972م، ودخل عالم التمثيل منذ أن كان في الثامنة عشرة من عمره من خلال مسلسل رحلة العجائب في العام 1990م.

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وشارك الغرير في أكثر من 50 مسلسل بحريني وخليجي خلال مسيرةٍ امتدّت حوالي 30 عامًا، وكان آخر أعماله مسلسل جديمك نديمك.

كما شارك علي الغرير في المسرح من خلال التمثيل في العديد من المسرحيات المحليّة والخليجية، وشارك في التمثيل السينمائي عبر عدد من الأفلام التي عُرضت في دور السينما بالبحرين والخليج وكان أبرزها سوالف طفاش: جزيرة الهلامايا في العام 2016، و طفاش والأربعين حرامي في 2017، وآخرها طربال رايح جاي في العام 2018.

وعلي الغرير ممثل بحريني، من مواليد البحرين عام 1972، يعرفه المشاهدين من خلال أدواره الكوميدية في العديد من المسلسلات التليفزيونية، من ضمنها سوالف طفاش، غناوي المرتاحين، وبأدواره الدرامية في دمعة عمر، سعدون، قيود الزمن، كما عمل في المسرح البحريني من خلال مسرحيات عنبر و11 سبتمبر، وناسة، صرخة الرعب.