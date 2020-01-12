تراند اليوم : سما المصري بالمكياج في المسبح – فيديو

سخرت الراقصة الاستعراضية سما المصري من مشاهير اليوتيوب المصريين (أحمد حسن وزوجته زينب)، ونشرت مقطع فيديو ظهرت فيه بالماكياج داخل المسبح، تقلد حركاتهما بسخرية.

علقت المصري على الفيديو قائلة: (طيب دي اول حلقه من برنامج التمثيلي الكوميدي ((سوسو حركات)) علي قناتي علي اليوتيوب ودي تريقه علي احمد حسن وزينب واللي بيعملوه في حمام السباحه واوضه النوم وكده والفتره الجايه هيبقي في حلقات عن حاجات كتير في البلد بشكل كوميدي…الرابط بتاع قناتي علي اليوايوب هنا في البايو وفي الاستوري…المفروض أنه برنامج كوميدي بس الاغراء بيعمل ايه هنا انا مش عارفه…دا مش اغراء دا هبل والمصحف بس بدايه يارب تعجبكوا..امنعوا الضحك).

من جهة أخرى انتشر فيديو جديد للراقصة المصرية سما المصري، تظهر فيه تسبح بالمايوه الأسود البكيني، وهناك من يُصورها فيديو من بعيد.

قالت المصري في الفيديو أنها تستمتع بالمياه وتجيد السباحة، وظهرت في إحدى اللقطات تُنزل المايوه لتظهر مؤخرتها أمام الجمهور.

اقرأ: سما المصري أنزلت المايوه وأظهرت مؤخرتها! – فيديو