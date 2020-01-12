تراند اليوم : سما المصري تسخر من مؤخرتها “كل بلاوينا” – فيديو

انضمت الرقاصة المصرية سما المصري، إلى تطبيق TikTok الشهير، وبدأت بنشر فيديوهات جريئة ومثيرة كعادتها لتحصل على نسبة مشاهدة عالية، طالما أنها لا تقدم أي أعمال لها قدر وقيمة.

نشرت فيديو وسخرت فيه من مؤخرتها، وقالت: (الحاله اشتغلت..تحسوا أن التيك توك بتاعي قلب علي موجه كوميدي.. التيك توك دا فظييييع بيظهر كل بلاوينا.. ههههه… كده خربت خااالص)

وكانت سما تحدّث عن أمور جريئة لا علاقة لها بها، مثل الدورة الشهرية والفوط الصحية، بالإضافة إلى كيفية نفخ المؤخرة، والغريب أنها تنشر كل ما تريده دون أن يتم محاسبتها أو القاء القبض عليها بتهمة نشر الرذيلة!