تراند اليوم : +18 فيديوهات جوهره المسربه ...+18 الفيديو المسرب الجوهرة الروسية مع الشاب خالد HD الرقاصة جوهرة لا لا

مشاهدة فيديوهات جوهره المسربه شاهد فيديو جوهرة كامل FULL HD 720p لايف على تويتر وفيسبوك فيديو الراقصة جوهرة مع الشاب خالد أحمد تحميل وتنزيل ومشاهدة فيديو جوهره الروسية مع عشيقها خالد أحمد في داخل غرفة النوم، وتم تسريب فيديوهات إباحية للراقصة جوهرة مع شاب يدعى خالد أحمد، والتي انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الشاب ليكشف علاقته بها وكيف تم تسريب هذه الفيديوهات.

وقال خالد أحمد-الشخص الذى ظهر مع جوهرة فى الفيديوهات- بأنه متزوج منها منذ فترة، موضحا عبر حسابه على إنستجرام أنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التى تم تداولها ما هى إلا صورا وفيديوهات للذكرى.

وأكد أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه، قائلا: "حسبى الله ونعم الوكيل فى كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلى اتدمر وأمى بتموت بسبب الموضوع ده".

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ولا تزال عمليات البحث المتواصل حول فيديو جوهرة بشكل مهول عبر محركات جوجل ، خصوصا بعد انتشار مقطع فيديو جوهرة وهي تتراقص بثياب شبه عارية.فقد عم مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جوهرة الفاضح وهي بثياب شبه عارية وهي تتراقص على اغنية ، الامر الذي خلف ضجة اعلامية كبيرة.فيديو جوهرة الراقصة مشاهدة وتحميل فيديو جوهرة الفاضح وقد انتشر فيديو جوهره بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وأحب الناس ما قدمته الراقصة ،وأحيت الراقصة الروسية جوهرة، مساء أمس الجمعة، حفلا ضخم، بإحدي المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي.

وظهرت جوهرة وهي ترقص علي أغنية “يخربيتك ياكيف” للفنان أميرعيد، والفنان الشعبي طارق الشيخ، وسط تفاعل وتصفيق حاد من الجمهور.

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