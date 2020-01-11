شاهد: محمد رمضان يدخل بسيارته الفارهة إلى المسرح بأول حفلاته في دبي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو، للفنان المصري محمد رمضان أثناء دخوله ، بسيارته الفارهة على خشبة المسرح، وذلك قبل أن يؤدي أغنية "نمبر وان".

وانطلق أول حفل غنائي للفنان المصري، محمد رمضان، في إمارة دبي الخليجية، والذي يشاركه فيه، المطرب المغربي، سعد لمجرد.

وقدم محمد رمضان مع سعد لمجرد في الحفل ولأول مرة على المسرح، أغنيتهما "إنساي"، التي تقترب من حصد 200 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

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وأعلن لمجرد عن مفاجأة في الحفل، وهي إعلانه قريبا عن فيلم سينمائي يجمعه بمحمد رمضان، ويقوم الأخير بمناداته بـ"صديق العمر".

وكان من بين الموجودين في حفل دبي، نسرين عبد الفتاح، زوجة محمد رمضان، التي تفاعلت مع أغنياته وهو برفقة سعد لمجرد.

يشار إلى أن محمد رمضان أحيا خلال الفترة الأخيرة، حفلات غنائية في السعودية والمغرب ومصر، وذلك بعد نجاح أغنياته المنفردة على موقع "يوتيوب"، ومنها "نمبر وان" و"مافيا" و"الملك" و"القمر".