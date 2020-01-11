شاهد: زفاف عروسين بسرير مرضى وسيارة إسعاف

أصيب عائلة عروس ماليزية بحالة ذهول كبيرة، بعدما وصلت ابنتهم إلى مكان حفل زفافها محمولة على سرير مرضى بسيارة إسعاف.

واختارت العروس، التي لم يكشف عن اسمها، أن تزف داخل سيارة إسعاف وهي تجلس على سرير نقل المرضى، بينما يرتدي العريس ملابس المسعفين.

وبحسب مقطع الفيديو الذي شاهده أكثر من 200 ألف شخص على مواقع التواصل الاجتماعي فقد استبدلت العروس المزامير والطبول بصوت صافرات صادرة من سيارتي إسعاف وسط دهشة الحضور.

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وبعد وصول العروس الى مكان الزفاف، فُتح باب السائق ليهبط منه العريس مُرتديًا زي المسعفين بالكامل مُعلقًا سماعة الأطباء على كتفيه، بينما يتم فتح باب السيارة من الخلف حيث مكان المرضى ويتم إخراج العروس وهي تجلس على السرير المتحرك، ويتم سحبها بالسرير حتى أبواب القاعة ومن ثم يساعدها العريس على ارتداء حذائها لتبدا مراسم الزفاف.

لكن على ما يبدو أن الزفة بسيارات الإسعاف لم تمر مرور الكرام، فقد طلبت السلطات المحلية في ولاية ملقا الماليزية من وزارة الصحة في البلاد التحقيق في الأمر بعد أن زعم شهود عيان بأن هذا الفيديو تم تصويره في الولاية الجنوبية الغربية.

وأشارت سلطات ملقا الى ضرورة فتح تحقيق في هذه المسألة لتأكيد ما إذا كان هناك سوء استخدام للخدمات العامة.