شاهد: أول تصريح لزوجة القتيل في منزل نانسي عجرم

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا صوتيا لزوجة القتيل، تتهم فيه الفنانة نانسي وزوجها فادي الهاشم بالمسؤولية عن مقتل زوجها.

وأوضحت زوجة القتيل أن زوجها كان يعمل في منزل نانسي عجرم، وبأنه كان موعودا براتب 800 دولار وسكن للعائلة.

وحملت فاطمة الموسى المسؤولية لفادي الهاشم بقتل زوجها، وختمت كلامها بالقول: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وكانت فاطمة الموسى قد أدلت بشهادتها مؤخرا أمام القضاء، وذلك بعد الاستنابة القضائية التي صدرت.

وفي وقت سابق، كشف نهاد الهاشم شقيق زوج الفنانة نانسي عجرم، بعض الأمور المتعلقة بشأن تعرض منزل شقيقه فادي لسطو مسلح نتج عنه مقتل السارق.

وأوضح نهاد خلال اتصال هاتفي لقناة "العربية الحدث"، أن فادي تعرض لارتفاع في ضغط الدم أمس خلال احتجازه، مما اضطرهم لنقله للمستشفى، لكنه الآن أصبح أفضل، ومن المقرر أن يعرض اليوم على قاضي التحقيقات للإدلاء بأقواله.

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وسرد نهاد تفاصيل الواقعة، قائلا إنه في تلك الليلة كان برفقة أسرته في منزل نانسي، وكان من المقرر أن يظلوا معهم حتى اليوم التالي، لكنهم غادروا في النهاية.

وما أن وصل نهاد وأسرته إلى منزلهم علموا بما حدث فعادوا على الفور، مشيرا إلى أنهم اكتشفوا فيما بعد أن السارق كان يراقبهم منتظرا مغادرة الجميع حتى يتمكن التسلل للمنزل.

وقال نهاد: "الأبشع من هذا والذي لم يظهر على الفيديو، أن السارق دخل لغرفة فادي ونانسي وظل يهدد شقيقي بالسلاح لمعرفة أين تختبئ نانسي. وظل لأكثر من 5 دقائق يسأل عن مكانها، حتى بعدما عرض عليه شقيقي الحصول على مبلغ من المال".

وأشار نهاد إلى أن السارق استمر في الإلحاح بطلب خروج نانسي من مخبأها تحت تهديد السلاح.

وأضاف نهاد "نانسي خلال اختبائها اتصلت بوالدها الذي يسكن في منزل قريب منها، ليصل الوالد وظل يطرق باب المنزل وظن السارق أنها الشرطة، ليقرر التوجه لغرفة البنات".

وكان وكيل الهاشم قد صرح مؤخرا بأن موكله غير موقوف حاليا لدى القضاء، وبأن ذلك كان مجرد شائعات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.