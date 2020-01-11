شاهد: لهذا السبب شاب مصر يتزوج 4 فتيات مرة واحدة

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور للشاب عمل "فوتوسيشن"، لحفل زفافه بصحبة 4 فتيات يرتدين فستان الزفاف، مبدين استغرابهم مما فعله، وعبر البعض عن صدمتهم.

ولتحقيق أمنية والدته بأن يتزوج بعد أن غضبت منه وامتنعت عن تحضير الطعام له وغسل ملابسه، لجأ شاب مصري لحيلة غريبة وهي إقامة حفل زفاف وهمي من 4 فتيات، ليحقق لها أمنيتها بطريقة غير مسبوقة.

وأوضحت المصادر، أن صاحب الصور هو الشاب عمر عبده، وهو من الصعيد يبلغ من العمر 29 عاما وتحدث عن تفاصيل القصة كاملة.

يقول عمر انه يرفض فكرة الزواج من أصلها، رغم أن الدور جاء عليه فهو ثالث إخوته الا انه مصرّ على البقاء أعزبا.

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وأضاف عمر أن أسرته ضغطت عليه بكل السبل وقاطعته لاجل أن يتزوج، فملابسه لم تعد تُغسل، وطعامه لم يعد يُجهز له كالعادة بعد ترديد كلمة “عايزين نشوفوك عريس، فقرر أن يكون عريسا ولكن بطريقته الخاصة.

توصل الى فكرة لكي يراه أهله ببدلة الفرح فقرر ان يعمل جلسة تصوير يرتدي فيها بدلة فرح ولكن مع 4 فتيات، كنوع من الهزار .

وتابع عمر: حاولت التواصل إلى “مودل” ولكنهن رفضن بعد معرفة القصة، حتى تواصل مع فتيات تعملن في مجال المسرح، وتم التنسيق معهن لعمل التصوير في الأقصر، وبالفعل تم ذلك.

وأشار إلى أن والدته، أعجبت بالفكرة، ودعت له بالهداية، وأن يتزوج بالفعل.