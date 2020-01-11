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تراند اليوم : سما المصري تنشر فيديو جديد لها داخل الحمام بقميص النوم العريان

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دافعت الفنانة عن مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا بعد الهجوم الذي تعرض له عقب نشر فيديو أعرب فيه عن غضبه بعد رسوبه في امتحانات القيد بنقابة الموسيقيين، ونشرت سما المصري مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقالت سما المصري في الفيديو: “مختلفة تمام فيما فعله حمو بيكا في النقابة بس ما فعله في النقابة غلط جدا اللي هو ايه الطريقة اللي اتكلم بيها التهديد والوعيد، بلدنا فيها قانون مينفعش تتكلم بالطريقة دي، بس انا مع حمو بيكا في ايه، انا كنت عضو في نقابة الموسيقيين واتظلمت كتير واتشتطبت بتوصية ورفعت قضية في مجلس الدولة”.

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