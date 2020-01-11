ما قالته هيفاء وهبي لنانسي عجرم أثار غضب الآلاف

تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إلى هجوم من جانب الآلاف، عبر حسابها على موقع "تويتر"، بسبب تغريدة علقت فيها على نجاة نانسي عجرم وأسرتها من واقعة سرقة منزلها.

وكانت وهبي غردت قائلة لعجرم: "ألف حمد لله على سلامتك حبيبتي، إنت وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر، ويا ريت كل هالأشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان".

وذكرت تقارير، أن اللص الذي حاول سرقة فيلا نانسي عجرم، سوري الجنسية

وأثارت تغريدة هيفاء وهبي غضب الآلاف عبر موقع التغريدات الشهير، واعتبروها أنها تحمل نزعة عنصرية، وكان من أبرز المهاجمين لها، الممثل والكاتب السوري طلال مارديني، الذي عبر عن غضبه من تغريدة المطربة اللبنانية.

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ورد مارديني على هيفاء وهبي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بوعدك انو رح يفلّو، وبوعدك يا ست إذا لا سمح الله دار الزمن ما رح نقلكن فلو، نحنا هيك تربينا بعاد عن العنصرية، ويا ست حابب قلك شي إنو إباحيتك المعروفة كمان اسمها إجرام، وتحويل اللي بياكل حق عمالو والقاتل والمجرم لَبطل إجرام".

في ذات السياق، أمرت القاضية اللبنانية غادة عون استدعاء الفنانة نانسي عجرم والتحقيق معها، إضافة لعرضها على الطب الشرعي، وذلك على خلفية حادثة مقتل شخص على يد زوجها فادي الهاشم في منزلهما قبل أيام.

وجاء قرار القاضية ذلك بعد طلب تقدم به وكيل عائلة القتيل، يتضمن طلب التوسع بالتحقيق في الدعوى المقامة من قبله ضد زوج الفنانة نانسي عجرم.

وقررت القاضية عون أيضا التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال فى منزل المدعى عليه، وسحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة والكشف على منزل المدعى عليه وبيان موقع الخروج منه، وما إذا كان القتيل قد دخل بالفعل إلى ممر غرفة أبناء الفنانة.