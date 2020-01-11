شاهد الموت يفجع الفنان المصري محمد منير

فجع الموت الفنان المصري محمد منير اليوم السبت إذ توفى مدير أعماله وأبن عمه وزوج شقيقته محمود أبا يزيد الذي رثاه بكلمات مؤثرة جدا ، وكتب الفنان محمد منير عبر فيسبوك : "إنا لله وإنا إليه راجعون، افتقدت اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي محمود أبا يزيد.. الذي كان له تأثير كبير في كل خطواتي الفنية وكان مثالاً للتفاني والإخلاص وكان محبوبًا من الوسط الفني، رحمك الله رحمة واسعة وأعانني الله بالاستمرار في مسيرتي".

وتابع: "أعزي نفسي وكل المحبين للمرحوم محمود الشخصية المحبوبة وأسكنه الله فسيح جناته، العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020".

من جانب آخر، ظهر محمد منير في حفلاته الأخيرة بالقاهرة جالسًا على كرسي أثناء فقراته الغنائية.

وقال إنه بسبب معاناته من مشكلة في مفصل الحوض وطمأن الجمهور على حالته قبل أن يلغي حفله في رأس السنة بالقاهرة بسبب وعكة صحية غامضة وهو ما أقلق الجمهور مجددًا عليه.

ويشيع جثمان محمود أبا اليزيد ابن عم الكينج محمد منير والقائم بأعماله وزوج، ظهر اليوم في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، ويقام العزاء يوم الاثنين المقبل بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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وولد محمد منير محمد أبا يزيد جبريل متولي- المعروف باسم محمد منير- في قرية منشية النوبة بأسوان بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1954. ترعرع محمد منير في أسوان، وذهب إلى مدارسها لتلقي التعليم. ولكنه سرعان ما ارتحل مع عائلته إلى القاهرة، وذلك نظرًا لأن مياه بحيرة ناصر قد تسببت في غرق قرى النوبة في سبعينيات القرن الماضي. وبالتالي اضطر القاطنون هناك إلى الانتقال إلى مناطق أخرى. كان منير منذ الصغر عاشقًا للغناء، وكان يستغل أي مناسبة كي يظهر مواهبه الغنائية.

بعدما أنهى منير دراسته الثانوية، قرر الدراسة في كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، وتخرج من قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون فيها.

كانت بداية عهد منير بالغناء عندما حاول التواصل مع مطربي منطقة النوبة، كي يغني أمامهم. وهكذا كان أول لقاء له مع المطرب زكي مراد النوبي، الذي استمع إليه وأعجب بصوته كثيرًا، حتى أنه طلب من الشاعر المصري العامي، عبد الرحيم منصور، أن يستمع إليه.

وبعدها تعرف منير على المطرب أحمد منيب، الذي ساعده كثيرًا ودربه على أداء الأغاني بالألحان النوبية.