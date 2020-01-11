التعليم في سلطنة عمان تقرر تأجيل الامتحانات

قررت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان اليوم السبت تأجيل الامتحانات للفصل الدراسي الأول لعام 2019/2020 وذلك على إثر وفاة قابوس بن سعيد فجر اليوم السبت الموافق 11 يناير 2020 عم عمر ناهز الـ80 عاما.

وقالت الوزارة في سلطنة عمان عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تعلن وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للفصل الدراسي الأول 2019/ 2020 الواقعة في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 12 حتى 14 يناير 2020، وسيصدر جدول معدل سيتم نشره مساء اليوم، والله ولي التوفيق".

وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني وفاة ابن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد 50 عاما قضاها في الحكم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، دون تسمية لوريث العرش.

وأعلن الديوان "الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".

وقابوس بن سعيد، من مواليد 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1940، وهو صاحب أطول فترة حكم بين الزعماء العرب الحاليين، إذ يتربع على العرش منذ نحو 49 عاما، بعد تسلمه المقاليد في 23 يوليو/ تموز 1970.