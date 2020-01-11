نجوم الفن العربي ينعون السلطان قابوس بن سعيد

نعى نجوم ومشاهير الفن العربي اليوم السبت 11 يناير 2020 السلطان الراحل قابوس بن سعيد ، مقدمين التعازي للشعب العماني ، وذلك خلال تغريدات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وورى جثمان السلطان العماني قابوس بن سعيد، الثرى، السبت، غداة وفاته عن عمر يناهز 80 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط.

وقال مذيع التلفزيون العماني الرسمي، عبر بث مباشر لمراسم التشييع والدفن: "ورى الثرى جثمان السلطان قابوس بن سعيد في مقبرة الأسرة المالكة".

وحضر مراسم الدفن، السلطان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، وعدد من المسؤولين وجمع من الشعب.

أبرز تعازي نجوم ومشاهير الفن العربي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد

​عبادي الجوهر​: احر التعازي والمواساة للأصدقاء و الشعب العماني في وفاة ​السلطان قابوس بن سعيد​.

​أحلام​: وترجل الفارس السلطان المقدام والدنا السلطان قابوس، السلطان قابوس في ذمه الله اللهم اجعل هذه الايام خير ايامه، ورحل عنا قابوس بن سعيد المعظم ادعوا له.

​حسين الجسمي​: عظّم الله أجرك يا وطن، قابوس في ذمه الله.

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​راغب علامة​: أحرٌ التعازي لسلطنة عمان دولةً وشعباً بوفاة قائدها العظيم جلالة السلطان قابوس رحمه الله وأسكنه فسيح جناته... إنْا لله وإنٌا إليه راجعون.

​مايا دياب​: بأسفٍ شديد أعزّي الشعب العماني بفقدان عزيزهم وسلطانهم المثال السلطان قابوس بن سعيد الذي جعل من بلاده جنة وفي شعبه زرع المحبة والفرح، حزننا شديد على خسارته.

​محمد هنيدي​: تعازينا لشعب عمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته.

نانسي عجرم: سلطنة عمان خسرت اليوم قائد عظيم، جلالة السلطان قابوس، رحمه الله كل التعازي لدولة وشعب سلطنة عمان.

إليسا: كل التعازي لشعب سلطنة عمان برحيل السلطان قابوس بن سعيد انشالله بتضل عمان مزدهرة ومكملة بنهج العمران والثقافة والسلام.

وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني وفاة ابن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد 50 عاما قضاها في الحكم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، دون تسمية لوريث العرش.

وأعلن الديوان "الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".

وقابوس بن سعيد، من مواليد 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1940، وهو صاحب أطول فترة حكم بين الزعماء العرب الحاليين، إذ يتربع على العرش 50 عاما، بعد تسلمه المقاليد في 23 يوليو/ تموز 1970.