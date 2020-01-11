تراند اليوم : ممثل مصري يعض مؤخرة سما المصري – صورة

نشرت الرقصة المصرية سما المصري صورة معيبة لها، عدلت بواسطة الفوتوشب، وأخذت الصورة من حضورها في مهرجان القاهرة السينمائي حين ارتدت الحجاب.

وظهر في الصورة المفبركة والمعدلة، الممثل المصري محمد سعد يعض مؤخرتها وبدت سعيدة للغاية.

هذه الصورة مسيئة لمحمد الذي اشتهر بأدواره الكوميدية والذي ترك أثرًا خاصًا به في السينما المصرية والعربية، وأن مثل هذه الصورة لا تليق به، وعليه التصرف بأسرع وقت كي يحمي نفسه منها.

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سما لم تهاجم من فبرك الصورة، بل كانت سعيدة، وقالت: “تابعوا كل ماحدث في مهرجان السينما مني انا شخصيا”

من المعيب حقًا ما فعلته هذه الرقاصة التي لم تحترم لا الحجاب ولا محمد سعد ولا أحد من متابعيها.

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