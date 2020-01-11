( rania youssef) فيديو خالد يوسف المخرج مع رانيا يوسف كامل HD فيديو خالد يوسف الجديد وأبرز ردود الفعل حوله !

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حيث زادت عمليات البحث بصورة كبيرة للغاية عبر محركات جوجل خلال الفترة الماضية للبحث عن الفيديو الاباحي للمخرج خالد يوسف مع منى فاروق ، الامر الذي زاد الامر جنوناً بعد تسريب فيديو اباحي آخر مع الفنانة رانيا يوسف .

الفنانة المصرية رانيا يوسف نشرت عبر حسابها الشخصي عبر تويتر بيان صحفي بخصوص الفيديو المسرب لها مع خالد يوسف قائلة "يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تسئ لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أي أخبار أو صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات، وأنه لن يتم الاستهانة مع اي شخص او جهة يساعد بنشر اي مواد مسيئة وكاذبة، وسيتم محاسبته قانونيا.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية ،ضجت بفيديو مسرب يدعى أنه للفنانة المصرية رانيا يوسف وخالد يوسف صباح الخميس.

حيث قامت عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر بنشر فيديو الجديد المسرب للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف بشكل كبير.

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حيث عم الغضب والاستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماء بعد تسريب الفيديو الفاضح للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف ، متسائلين عن حقيقة هذا الفيديو ، ومطالبين بضرورة محاسبتهم قضائياً ، وايقاع أكبر عقوبة بحقهم.

يذكر أن المخرج خالد يوسف، قد تم تسريب فيديو له خلال الفترة الماضية مع الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج .

هذا ويعتذر لكم موقعنا "دوت الخليج" عن نشر هذا الفيديو للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف لما يتضمنه الفيديو من مشاهد مخلة باآداب .