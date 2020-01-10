استدعاء نانسي عجرم للتحقيق وعرضها على الطب الشرعي

أمرت القاضية اللبنانية غادة عون استدعاء الفنانة نانسي عجرم والتحقيق معها، إضافة لعرضها على الطب الشرعي، وذلك على خلفية حادثة مقتل شخص على يد زوجها فادي الهاشم في منزلهما قبل أيام.

وجاء قرار القاضية ذلك بعد طلب تقدم به وكيل عائلة القتيل، يتضمن طلب التوسع بالتحقيق في الدعوى المقامة من قبله ضد زوج الفنانة نانسي عجرم.

وقررت القاضية عون أيضا التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال فى منزل المدعى عليه، وسحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة والكشف على منزل المدعى عليه وبيان موقع الخروج منه، وما إذا كان القتيل قد دخل بالفعل إلى ممر غرفة أبناء الفنانة.

وأكدت وسائل الإعلام في وقت سابق أن القتيل يحمل الجنسية السورية، وقال البعض إنه دخل منزل الفنانة نانسي عجرم بغرض السرقة، في حين قال آخرون إنه جاء للمطالبة بمستحقات لقاء عمله في منزل الفنانة.

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يذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان قد تعرض للاقتحام فجر الأحد الماضي من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، قبل أن يردى قتيلا برصاص زوجها فادي الهاشم.

وقالت عائلة نانسي عجرم إن القتيل اقتحم المنزل بغرض السرقة، غير أن والدة الموسى قالت إن ابنها قتل بستة عشر رصاصة وجهت إلى جسده من قبل فادي الهاشم، متهمة الأخير بمحاولة دفن سر ابنها معه.

وكان جدل واسع ثار بعد تصريحات منسوبة لذوي الموسى، تفيد بأن الأخير لم يكن لصّا، وكان عاملا في "فيلا" نانسي عجرم، وحرم من مستحقاته المالية، ما دفعه إلى اقتحام المنزل بالقوة طالبا أمواله المحجوزة.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية صورا تظهر القاتل طريحا بعد إطلاق الرصاص عليه، فيما أصيبت نانسي عجرم بجروح طفيفة على مستوى الساق.