مارك زوكربيرغ يكشف عن طموحاته في العقد الجديد

كشف مؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكربيرغ عن الأشياء التي يطمح بتحقيقها خلال السنوات العشر المقبلة.

وكان من المعتاد أن يضع زوكربيرغ طموحاته مطلع كل سنة، إلا أنه هذه المرة كشف عن طموحاته للعقد القادم، حيث قال في منشور عبر فيسبوك: "بدلا من وضع تحديات سنوية، حاولت التفكير في كيف سيبدو العالم وحياتي في 2030"، حسبما نقل موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

وبحسب المنشور، يطمح زوكربيرغ لتحسين تقنية الواقع الافتراضي، بحيث تساهم في إيجاد حلول لمشاكل الإسكان، عبر تمكين الناس من العمل من أي مكان.

وفيما يتعلق بمستقبل الهواتف الذكية، فإن زوكربيرغ يعتقد أنها ستظل مهيمنة على المشهد التقني في العقد القادم، ولكنها ستستعين بتقنية الواقع المعزز بشكل أكبر.

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ومن بين الأشياء التي سيركز عليها مؤسس "فيسبوك"، العمل على تقديم المزيد من المجموعات الخاصة، هذا إلى جانب خيارات التراسل الخاص.

كذلك لفت زوكربيرغ إلى ضرورة دعم الحكومات للشركات التقنية وخصوصا فيما يتعلق بالقضايا المهمة مثل إدارة المحتوى والخصوصية وتحليل البيانات.

ومارك زوكربيرغ، ولد عام 1984، رجل أعمال ومبرمج أميركي، ولد في وايت بلينس، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. اشتهر بتأسيسه موقع الفيس بوك الاجتماعي، وهو أكبر موقع اجتماعي في العالم