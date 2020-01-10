تراند اليوم : فيديو صادم لسما المصري : نزلت الشارع بالصواريخ ولابسه مموه

نشرت الاستعراضية سما المصري ، عبر قناتها علي موقع الفيديو العالمي اليوتيوب فيديو جديد لها وهي في الشارع لتسأل الشباب المصري عن مدي جاهزيته للحرب المتوقعة بعد الازمة الاخيرة في الدولة الحدودية ، ليبيا الشقيقة .

وبعد اعلان اردوغان تحرك وحدات تركية الي العمق الليبي ، توقع المصريين ان تكون حرب قريبة في المنطقة ويشارك فيها تكتلات عالمية ، لتكون الحرب العالمية الثالثة .

سما المصري بالمموه

وسألت سما الشباب عن مدي جاهزيتهم للحرب المتوقعة لتختلف الردود بين المتحمس للحرب وجهاز لها وبين الوحيد الهارب اللي مالوش جيش .

واردت سما المصري ، اثناء تصوير مقطع الفيديو ملابس الجيش النظامي المموه الكاكي ، اصلهم بيخافوا منه .