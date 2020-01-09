تراند اليوم : مؤخرة سما المصري وكلام جنسي – صورة

اعتدنا على الرقاصة المصرية، سما المصري، وعلى صورها المثيرة والتي لا تتناسب مع مجتمعاتنا العربية، ورغم أننا في لبنان بلد يحترم حرية الرأي الآخر، إلا أن صورها تستفزنا كثيرًا لأنها تخطط لاثارة الجدل حتى تجني الأموال.

نشرت صورة جديدة لها أظهرت فيها مؤخرتها الكبيرة الإصطناعية، حتى بات الناس يعرفونها من قفاها لا من شكل وجهها أو من خلال الأعمال التي تقدمها وهذا يدل على أنها فاشلة في العمل وفي الحياة الإجتماعية لأن مرة لم تنشر صور مع أهلها أو أقاربها أو حتى الأصدقاء المقربين لها، وفي كل الصور تطل وحيدة ومع جسدها.

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لا تغيب عن صفحاتها، وتنشر كل يوم صور أو فيديوهات تغضب النشطاء أو كل من يتابعها، وتعرض جسدها ببلاش للمكبوتين جنسيًا فقط لتحقق الإعجابات والمشاهدات التي تؤمن لها المال من اليوتيوب.

الصورة عرضتها لتعليقات جنسية ولكلام إباحي لا يليق بالمرأة المصرية المقاتلة والقوية والتي تعرض ثقافتها وعلمها لا جسدها أو مؤخرتها أو صدرها.