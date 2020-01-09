انهيار فتاة شاهدت تامر حسني لأول مرة في الكويت (شاهد)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يٌظهر ردة فعل إحدى المعجبات عندما قابلت الفنان المصري تامر حسني في الكويت.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة لقاء الفتاة المعجبة بالفنان تامر حسني، حيث انهارت وبقيت ترتجف إلا أن دخلت في نوبة بكاء لرؤيتها الفنان المصري.

وحاول تامر حسني تهدئة الفتاة الكويتية، التي ظلت ترتجف وتبكي، حيث قالت له: "ما مصدقة.. والله العظيم ما مصدقة".

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ويستعد تامر حسني لإحياء حفل غنائي في الكويت، مساء الخميس، ومن المتوقع أن يقدم عدداً من أغانيه الشهيرة وألبومه الغنائي الجديد.

وحرص حسني على لقاء عدد كبير من معجبيه في دولة الكويت.