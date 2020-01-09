شاعر عربي شهير يعرض الزواج من أصالة نصري بعد طلاقها من زوجها

عرض الشاعر العربي الشهير محمد السكران الزواج على الفنانة السورية أصالة نصري وذلك بعدما أعلنت رسميا عن طلاقها من زوجها طارق العريان عبر تطبيق التواصل الاجتماعي انستغرام.

وعلق محمد السكران على خبر انفصال أصالة بحسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي: “متى تقضي عدة أصالة”. مما أثار موجة غضب متابعينه إذ كانت أغلب التعليقات تنتقد تصرف السكران وتتهمه بعدم المبالاة ومحاولة لفت الانتباه. فعلق أحد المغردين: “احترم شوي الحزن والمشاكل الي تمر فيه.. عيب.. عيب… عيييييييب”.

فما بين استنكار وتعليل أسباب الطلاق ومحاولات كثيرة للتدخل في خصوصيات الفنانة أصالة، انتشر خبر طلاقها كالنار في الهشيم، لكن تعليق الشاعر محمد السكران كان الأغرب بين التعليقات.





وشارك السكران في برنامج شاعر المليون في نسخته السابعة عام 2015-2016 وحصل على المركز الثالث، عرف عن محمد السكران مواضيعه الشعرية المختلفة عن السائد، طرحه الجريء، وانتقاده الجهل والعادات البالية، أغلب قصائده تتمحور حول الإنسانية وقبول الآخرين بمختلف ألوانهم وأطيافهم، عرف عنه حب الشعر الساخر لتمرير رسالته عن طريقه، كما أنه يحظى بشهرة واسعة على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط، شارك في عدة أمسيات شعرية، في الخليج وفي الدول العربية وفي لندن وفي واشنطن في مناسبات السفارة السعودية هناك، وحل ضيفا على نوادي الطلبة الخليجيين في الخارج.

وكشفت وسائل إعلام عربية عن السبب الحقيقي وراء طلاق الفنانة السورية أصالة نصري من زوجها المخرج طارق العريان .

Advertisements

ونقلت تلك الوسائل عن مصادر مقربة من الفنانة أصلها قولها ان سبب طلاقها من زوجها يعود لسماعها لتسجيلات صوتية بينه وبين شابة سورية تدعى نيكول.

وأشارت إلى أن الفتاة في مرحلة العشرين من عمرها، وأن التسجيلات سبّب الماً بالغاً لدى الفنانة التي تعيش منذ نحو 5 أشهر حالة نفسية سيئة وأقرب إلى الانهيار ، وأضاف أن المقربين منها كانوا يعلمون ذلك وأنها كانت تحاول الحفاظ على تماسكها وإظهار قوتها.

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت في منشور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقي دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

وبعد ساعات من إعلان أصالة انفصالها، كتب المخرج طارق العريان عبر حسابه على "إنستغرام" معلقاً على خبر طلاقه: "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد".

وولدت أصالة نصري في دمشق، سوريا عام 1969 حيث عاشت معظم حياتها. والدها هو المطرب والفنان السوري الراحل مصطفى نصري. عائلتها تتكون من أربعة أخوة : أماني، أيهم، ريم، أنس. بالإضافة إلى جنسيتها السورية، تحمل أصالة الجنسية البحرينية. وتعيش الآن أصالة في القاهرة، مصر.