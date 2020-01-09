الكشف عن السبب الحقيقي وراء طلاق الفنانة أصالة من زوجها

كشفت وسائل إعلام عربية اليوم الخميس 9 يناير 2020 عن السبب الحقيقي وراء طلاق الفنانة السورية أصالة نصري من زوجها المخرج طارق العريان ، حيث نقلت تلك الوسائل عن مصادر مقربة من الفنانة أصلها قولها ان سبب طلاقها من زوجها يعود لسماعها لتسجيلات صوتية بينه وبين شابة سورية تدعى نيكول.

وأشارت إلى أن الفتاة في مرحلة العشرين من عمرها، وأن التسجيلات سبّب الماً بالغاً لدى الفنانة التي تعيش منذ نحو 5 أشهر حالة نفسية سيئة وأقرب إلى الانهيار ، وأضاف أن المقربين منها كانوا يعلمون ذلك وأنها كانت تحاول الحفاظ على تماسكها وإظهار قوتها.

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت في منشور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقي دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

وبعد ساعات من إعلان أصالة انفصالها، كتب المخرج طارق العريان عبر حسابه على "إنستغرام" معلقاً على خبر طلاقه: "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد".

وولدت أصالة نصري في دمشق، سوريا عام 1969 حيث عاشت معظم حياتها. والدها هو المطرب والفنان السوري الراحل مصطفى نصري. عائلتها تتكون من أربعة أخوة : أماني، أيهم، ريم، أنس. بالإضافة إلى جنسيتها السورية، تحمل أصالة الجنسية البحرينية. وتعيش الآن أصالة في القاهرة، مصر.