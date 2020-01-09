وفاة والد الفنان ايهاب توفيق في حريق اندلاع بمنزله في مدينة نصر

توفى صباح اليوم الخميس والد الفنان المصري ايهاب توفيق إثر حريق هائل اندلع في منزله في دائرة قسم أول بمدينة نصر في جمهورية مصر العربية ، حيث كانت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، حيث جرى الدفع بـ 8 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها.

وأوضح مصدر أمني مصري أنه يجرى حاليًا حصر للخسائر.​





وولد الفنان إيهاب توفيق في مدينة المنصورة، مصر عام 1966 ، حيث أحب الموسيقى منذ صغره حتى أن والده كلف أحد أصدقاه بتعلميه على العود منذ أن كان عمره سبع سنوات.

Advertisements

ظهرت موهبته الغنائية منذ نعومة أظفاره من خلال حفظه لأغاني الكبار مثل أم كلثوم وعبد الوهاب فكان هو المغني الأساسي على مسرح المدرسة. وقرر أن يتخصص أكثر في الموسيقا فدخل إلى كلية التربية الموسيقية وتخرج منها ليصبح معيداً فيها.

أقترح عليه أصدقاء المشاركة في مسابقة للأصوات الجديدة تم الإعلان عنها في مجلة أكتوبر وكان من ضمن لجنة التحكيم الفنان محمد عبد الوهاب عام 1988. احتل إيهاب المرتبة الأولى مما استدعى إشادة الفنان محمد عبد الوهاب بصوته ونصحه باختيار اسم "إيهاب توفيق" ليكون اسم الفني وهذا ما كان.

بداية مشواره الفني كان من خلال أغنية سينغل باسم الأسمراني أو داني صدرت ضمن ألبوم باسم "لقاء النجوم" تضمن أغاني لأصوات جديدة على الساحة الفنية عام 1989.ولكن أغنيته نجحت نجاحاً كبيراً ما شجعه على التعاقد مع شركة إنتاج خاصة به ليصدر أول ألبوماته تحت اسم "اكمني" عام 1990 ضم ثمان أغنيات منوعة وضمنه الأغنية التي كانت سبب شهرته وهي جاني (بحبك يا أسمراني).