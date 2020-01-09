فيديو رانيا يوسف وخالد يوسف +18 شاهد فيديو رانيا يوسف وخالد يوسف وتفاصيل تسريب فيديوهات خالد يوسف ورانيا يوسف

فيديو رانيا يوسف وخالد يوسف مشاهدة فيديو رانيا يوسف وخالد يوسف بجودات عالية تحميل وتنزيل فيديو رانيا يوسف وخالد يوسف دوت الخليج رابط مباشر أونلاين حقيقة فيديو رانيا يوسف وخالد يوسف المثير للجدل ، وأخر الاخبار الحصرية عن فيديو رانيا يوسف وخالد يوسف ،في مفاجأة من العيار الثقيل كشفت مصادر مطلعة عن الجهة التي قامت بتسريب مقاطع إباحية للمخرج والبرلماني المصري المعروف خالد يوسف، مع الفنانة رانيا يوسف وقبلها مع فنانتين مصريتين تجاوزت مدته 22 دقيقة، وهما الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج.

وذكرت المصادر أن جهاز الأمن الوطني حصل على تلك الفيديوهات بعد سرقة اللاب توب الخاص بالبرلماني، مشيرًا إلى أنهم وجدوا أكثر من 11 فيديو إباحي لـ”يوسف” مع فنانات شهيرات لعل أبرزهم فنانة أثارت جدلًا مؤخرًا بسبب ارتدائها فستانًا ” فاضحًا” في إحدى المناسبات الرسمية.

وأكدت المصادر- التي رفضت أن يتم الإفصاح عنها- بحسب ما نقل موقع “الشبكة العربية” أن البرلماني يجري محاولات عدة ودية لوقف تلك التسريبات الفاضحة التي تهدد مسيرته السياسية وتنعكس سلبًا على حياته الأسرية التي شهدت خلافات عدة بعد تسريب صورة له مع الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب والتي ردت عليها الأخيرة بتأكيد زواجهما في مرحلة سابقة.

المصادر ذاتها، ذكرت أنه قد يكون موقف خالد يوسف السياسي المتمثل في انضمامه لائتلاف 25-30 داخل البرلمان الذي يرفض فكرة تعديل الدستور، وراء تلك الحملة وفضحه من أجل تراجعه عن موقفه.

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وانتشرت مؤخرًا فيديوهات للمخرج والبرلماني خالد يوسف مع فنانتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهرهم في أوضاع مخلة ويمارسون الجنس.

فيما أصدر “يوسف” بيانًا رسميًا- لم ينف فيه بشكل صريح الفيديو- ولكنه أكد أنه تعرض لحملة تشويه بسبب دوره في 25 يناير و30 يونيو.