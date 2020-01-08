شاهد: هكذا علقت مايا دياب على الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق

علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب،اليوم الاربعاء، على الصواريخ الإيرانية التي ضربت القواعد العسكرية الأمريكية في العراق.

وتساءلت الفنانة اللبنانية إن كانت الصواريخ الإيرانية تنذر بحرب عالمية ثالثة، أو أنها قد تقود إلى حرب شرق أوسطية.

وكتبت عبر حسابها على موقع التدوينات “تويتر”: “هل هذه الصواريخ تنذر ببداية الحرب العالمية الثالثة؟؟ أم حرب شرق أوسطية؟؟ تحرّك الإعلام العالمي وتهديد أمريكا و إيران يدعوان إلى قلقٍ شديد”.

الجدير بالذكر أن الفنانة مايا كتبت قبل ذلك عبر حسابها: “أتمنى ألا تكون الحرب”.