شاهد: كلب معاق يهجر من قبل صاحبته وينال إعجاب الملايين

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ،لامرأة في ساو ليوبولدو بالبرازيل تلقى كلبها المعاق خارج سيارتها وتم ضبط فعلتها على كاميرا مراقبة.

وقامت المرأة بإخراج كلبين من سيارتها ثم سمحت للكلب الأول بالعودة إلى السيارة، تاركة الكلب الثاني على الرصيف.

ووفقا للمسؤولين فإن الكلب الآن في أمان وينتظر التبني، حيث تمكن حماة الحيوانات من تعقب الكلب.

اتضح أن الكلب تم التخلي عنه مرتين في نفس اليوم: أولاً من قبل المرأة في الفيديو، ثم من قبل زوجها الذي تعرف عليه الكلب في الشارع. أما بالنسبة لضمور ساقيه الأمامية، فإن الأطباء البيطريين يعتقدون أنه تشوه خلقي. ومع ذلك، يبلغ الكلب عامين من العمر.